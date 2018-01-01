Ярмоленко: Четыре дня назад ты думаешь, что лучший в мире, а затем проигрываешь

Игрокам Вест Хэма нужно больше работать.

Футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал поражения своей команды от Эвертона в девятом туре АПЛ.

“Нам нужно все проанализировать. Каждому футболисту Вест Хэма нужно подумать о своей игре, потому что это АПЛ.

Следует изменить свой менталитет и сражаться за каждый мяч, потому что в субботу мы играли очень и очень плохо.

Мы не были агрессивны, действовали реально плохо. В следующем матче мы должны показать фанатам, что хотим сражаться ради результатов этого клуба“, - сказал украинец.

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Украинский футболист провел сравнения поединка Украины - Португалия, где сборная вышла на Евро-2020.

“Это футбол. Четыре дня назад ты празднуешь и думаешь, что лучший в мире, а затем проигрываешь и должен анализировать свои ошибки. Думаю, нам нужно больше работать.

Я всегда готов играть, но решение принимает тренер. Постараюсь на следующей неделе показать, что я готов. Если буду играть, выложусь на 100% ради хорошего результата“, - приводит слова Ярмоленко пресс-служба клуба.

Напомним, что украинский футболист принял участие в акции против расизма.