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Ван дер Варт - о Магуайре: В любителях я вижу как минимум троих игроков, как он

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Англичанин не достоин звания "самого дорогого защитника в истории".
Рафаэл Ван дер Варт
Рафаэл Ван дер Варт
Getty Images

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэл Ван дер Варт жестко раскритиковал защитника Манчестер Юнайтед Гарри Магуайра.

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“Когда я смотрю игры любителей по воскресеньям, то вижу как минимум трех игроков, которые играют как Магуайр. Я серьезно.

Это может звучать глупо, но он все равно не услышит.

Однако мы говорим об игроке, которого купили за 90 млн евро. Тогда Вирджил ван Дейк стоит 300 млн“, - приводит слова Goal.com Ван дер Варт со ссылкой на Ziggo Sport.

Напомним, что Магуайр перешел в состав “красных дьяволов“ этим летом.

Отметим, что Рой Кин заявил, что ему противны игроки МЮ.

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Теги: Рафаэл Ван дер Варт, Гарри Магуайр, Манчестер Юнайтед
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