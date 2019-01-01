Деле Алли: Мы не паникуем

Игроки Тоттенхэма знают как улучшить игру.

Футболист Тоттенхэма Деле Алли поделился впечатлениями от матча с Уотфордом (1:1) в рамках чемпионата Англии.

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“Мы должны побеждать в таких матчах. Мы знаем это и разочарованы результатом. Мы доминировали в игре. Нам было нелегко, но это Премьер-лига, здесь никто не отдаст вам победу.

Мы знаем, где должны улучшить свою игру, но я не думаю, что можно поставить под сомнение самоотдачу, мы упорно работали.

Мы должны держаться вместе и продолжать усердно работать на тренировочном поле.

Мы не паникуем, мы знаем, какими способностями обладает команда, и верим в себя. Мы верим в тренерский штаб и усердно работаем каждый день“, - приводит слова Алли официальный сайт Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что “шпор“ может возглавить Моуринью или Аллегри.