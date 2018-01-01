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Сульшер - о матче с Ливерпулем: Мы разочарованы результатом

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"Красные дьяволы" жаждали получить три очка.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу девятого тура АПЛ, где “красные дьяволы“ сыграли вничью с Ливерпулем.

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“Я бы не сказал, что я расстроен, потому что я смотрел на исполнение плана нашими игроками. Сегодня команда была превосходна.

Вы видели наше движение, мы становимся все лучше и лучше. Безусловно, мы немного разочарованы, поскольку должны были набирать три очка.

Ливерпуль заставил нас много обороняться, но я не чувствовал, что они создали много моментов. Это хорошая работа, чтобы двигаться вперед“, - цитирует Сульшера ВВС.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ
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