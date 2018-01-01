Сульшер - о матче с Ливерпулем: Мы разочарованы результатом
"Красные дьяволы" жаждали получить три очка.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу девятого тура АПЛ, где “красные дьяволы“ сыграли вничью с Ливерпулем.
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“Я бы не сказал, что я расстроен, потому что я смотрел на исполнение плана нашими игроками. Сегодня команда была превосходна.
Вы видели наше движение, мы становимся все лучше и лучше. Безусловно, мы немного разочарованы, поскольку должны были набирать три очка.
Ливерпуль заставил нас много обороняться, но я не чувствовал, что они создали много моментов. Это хорошая работа, чтобы двигаться вперед“, - цитирует Сульшера ВВС.
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