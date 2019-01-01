Рой Кин: Мне противны игроки Манчестер Юнайтед

Ирландец раскритиковал игроков "красных дьяволов".

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин возмутился тем, что игроки “красных дьяволов“ тепло общались с футболистами Ливерпуля в туннеле перед выходом на поле.

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“Они мне противны. Вы идете на войну, а они стоят в туннеле и обнимаются и целуются. Ни намека на противостояние. Вы идете на битву против них.

Футбол не слишком-то изменился, а вот игроки стали совсем другими. Вы выходите на войну против этих футболистов. А они стоят и обнимаются.

Поболтайте после матча или даже вообще не разговаривайте с ними“, - заявил Кин в эфире Sky Sports.

Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

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