Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 1:1 видео голов центрального матча девятого тура АПЛ
В центральном матче девятого тура АПЛ Манчестер Юнайтед на свое поле сыграл вничью с Ливерпулем.
“Красные дьяволы“ открыли счет в этом поединке на 36-й минуте встречи - Джеймс умчался по правому флангу и выполнил выверенную передачу в штрафную, где уже Рашфорд ударом в одно касание отправил мяч в сетку.
“Красные“ ответили на 85-й минуте игры благодаря усилиям Адама Лалланы, который спас команду от первого поражения в АПЛ в текущем сезоне.
Отметим также, что на 44-й минуте Садио Мане поразил ворота Давида Де Хеа, но арбитр отменил гол из-за того, что мяч угодил футболисту в руку.
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 1:1
Голы: Рашфорд, 36 - Лаллана, 85
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Янг - Мактоминей, Фред, Рохо - Перейра (Уильямс, 94), Рашфорд (Марсиаль, 84), Джеймс
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Хендерсон (Лаллана, 71), Вейналдум (Кейта, 82) - Мане, Фирмино, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 59)
Предупреждения: Фабиньо
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