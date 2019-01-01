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Манчестер Сити без проблем разобрался с Кристал Пэлас

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"Горожане" спокойно разобрались с подопечными Роя Ходжсона.
Манчестер Сити обыграл Кристал Пэлас
Манчестер Сити обыграл Кристал Пэлас
Getty Images

Кристал Пэлас на своем поле принимал Манчестер Сити в рамках девятого тура чемпионата Англии.

"Горожане" обеспечили себе комфортное преимущество в первом тайме, забив два гола в течение минуты. Вначале отличился Габриэл Жезус, а сразу после этого - Давид Силва.

Подопечные Роя Ходжсона не сумели ничего противопоставить манчестерскому клубу.

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2
Голы: Жезус, 39, Д. Силва, 40

Кристал Пэлас: Хеннесси - Уорд, Кэхилл, Томкинс, ван Анхольт - Миливоевич (Бентеке, 75), Заа, Куяте, Макартур, Шлупп (Таунсенд, 55) - Айю.

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Фернандиньо, Менди - Гюндоган - Б. Силва, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 90), Д. Силва (Стоунз, 79) - Жезус, Стерлинг.

Предупреждения: Миливоевич - Стерлинг

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Теги: Манчестер Сити, Кристал Пэлас, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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