АПЛ: Челси обыграл Ньюкасл, Тоттенхэм едва спасся от поражения и другие результаты
Эвертон - Вест Хэм 2:0
Гол: Бернард, 17, Сигурдссон, 90+2.
Эвертон: Пикфорд - Сидибе, Кин, Мина (Холгейт, 90+4), Динь - Гомеш, Дэвис - Уолкотт (Кин, 86), Ивоби (Сигурдссон, 87), Бернард - Ришарлисон.
Вест Хэм: Хименес - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Масуаку - Райс - Андерсон (Ярмоленко, 46), Нобл (Айети, 74), Лансини, Форнальс - Алле. (Уилшир, 63).
Предупреждения: Дэвис, Гомеш - Диоп, Райс.
Челси - Ньюкасл 1:0
Гол: Алонсо, 73
Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо - Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 42) - Виллиан, Маунт (Пулишич, 63), Хадсон-Одои (Джеймс, 90+1) - Абрахам.
Ньюкасл: Дубравка - Йедлин, Шер, Лассельс, Кларк, Виллемс - Альмирон, М. Лонгстафф, Ш. Лонгстафф, Сен-Максимен (Гейл, 85) - Жоэлинтон (Атсу, 83).
Предупреждения: Алонсо, Томори - Кларк.
Тоттенхэм - Уотфорд 1:1
Голы: Алли, 86 - Дукуре, 6
Тоттенхэм: Гаццанига, Роуз, Санчес (Сон Хын Мин, 46), Альдервейрелд, Вертонген, Орье, Алли, Сиссоко, Лукас Моура (Ламела, 63), Уинкс (Ндомбеле, 70), Кейн
Уотфорд: Фостер, Доусон, Кабаселе, Кэткарт, Холебас, Чалоба, Дукуре, Перейра (Хьюз, 84), Клеверли, Янмат (Фемения, 71), Уэлбек (Деулофеу, 4)
Предупреждения: Санчес, Сиссоко, Перейра, Фемения, Роуз, Холебас, Алли.
Астон Вилла - Брайтон 2:1
Голы: Грилиш, 45, Таргетт, 90+4 - Уэбстер, 21
Астон Вилла: Хитон, Мингз, Энгельс, Гильбер, Таргетт, Накамба, Макгинн, Грилиш, Хурихэйн (Трезеге, 63), Эль-Гази (Дуглас Луис, 76), Уэсли (Дэвис, 76)
Брайтон: Райан, Монтойя (Даффи, 70), Уэбстер, Данк, Берн, Стивенс, Муй, Проппер, Гросс, Мопе (Элзейт, 81), Коннолли (Марч, 46)
Предупреждения: Хурихэйн, Муй, Монтойя, Марч
Удален: Муй, 35.
Борнмут - Норвич 0:0
Борнмут: Рэмсдейл, Рико, Кук, Смит, Аке, Уилсон (Данджума, 69), Кук, Биллинг, Фрэйзер, Соланке (Кинг, 62), Уилсон
Норвич: Крул, Годфри (Трибулл, 50), Ааронс, Льюис, Амаду, Ляйтнер (Србены, 90), Тетти, Буэндиа, Кэнтуэлл (Эрнандес, 81), Маклин, Пукки
Предупреждения: Льюис, Маклин, Смит, Пукки.
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:1
Голы: Хименес, 61 (с пенальти) - Ингз, 53
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Коуди, Беннетт (Вальехо, 18), Боли, Кастро, Моутиньо, Рубен Невеш (Доэрти, 46), Дендонкер, Траоре, Кутроне (Диогу Жота, 62), Хименес
Саутгемптон: Ганн, Бертран, Беднарек, Йосида, Валери (Буфаль, 76), Уорд-Проуз, Ромеу (Данзо, 82), Редмонд, Хейбьерг, Вестергор, Ингз
Предупреждения: Валери, Хименес, Коуди, Вальехо, Бертран.
Лестер - Бернли 2:1
Голы: Варди, 45, Тилеманс, 74 - Вуд, 26
Лестер: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Мэддисон (Прат, 73), Ндиди, Барнс (Морган, 79), Тилеманс, Перес (Грэй, 67), Варди
Бернли: Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Брэйди (Леннон, 65), Вествуд, Хендрик, Макнил, Вуд, Родригес (Выдра, 83)
Предупреждения: Хендрик, Вуд , Лоутон.
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