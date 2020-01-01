Зинченко не попал в заявку Ман Сити в первом матче после возвращения из сборной Украины
Украинец пропустит поединок против Кристал Пэлас.
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку команды на матч чемпионата Англии против Кристал Пэлас.
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Этот поединок станет для “горожан“ первым после международной паузы, во время которой Зинченко находился в расположении сборной Украины и помог команде выйти на Евро-2020.
Отметим, что место Зинченко в заявке Манчестер Сити занял Бенжамен Менди.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко сделал предложение своей девушке Владе Седан. С этим событием футболиста поздравил главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола.
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