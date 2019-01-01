Ярмоленко не помог Вест Хэму обыграть Эвертон

"Молотобойцы" всухую проиграли в матче девятого тура чемпионата Англии.

Эвертон на своем поле обыграл Вест Хэм в матче девятого тура чемпионата Англии.

Хозяева поля дважды поразили ворота соперника благодаря усилиям Бернарда и Гилфи Сигурдссона, а вот "молотобойцы" так ни разу и не смогли забить.

Отметим, что украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко начал этот поединок со скамейке запасных и появился на поле только после перерыва.

Таким образом, после девяти матчей в активе "молотобойцев" 12 очков и 8-е место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь Эвертон находится на 12-м месте, набрав 10 баллов.

Эвертон - Вест Хэм 2:0

Гол: Бернард, 17, Сигурдссон, 90+2.

Эвертон: Пикфорд - Сидибе, Кин, Мина (Холгейт, 90+4), Динь - Гомеш, Дэвис – Уолкотт (Кин, 86), Ивоби (Сигурдссон, 87), Бернард - Ришарлисон.

Вест Хэм: Хименес - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Масуаку - Райс - Андерсон (Ярмоленко, 46), Нобл (Айети, 74), Лансини, Форнальс - Алле. (Уилшир, 63).

Предупреждения: Дэвис, Гомеш - Диоп, Райс.