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Лэмпард: Критика от Моуринью? Я тоже когда-то сидел в кресле эксперта

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Коуч Челси заявил, что у него и португальца отличные отношения.
Жозе Моуринью и Фрэнк Лэмпард
Жозе Моуринью и Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард рассказал о взаимоотношениях с экс-наставником Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью. Англичанин вспомнил о критике в свою сторону от португальского специалиста после первого тура АПЛ, в котором "пенсионеры" разгромно уступили "красным дьяволам" (0:4).

"С Жозе мы переписываемся время от времени. Мы общались перед матчем первого тура против Манчестер Юнайтед и после него, хотя тогда он немного прошелся по мне.

Все нормально. Я тоже когда-то сидел в кресле эксперта и понимаю необходимость говорить какие-то вещи, поэтому не вижу необходимости зацикливаться на этом. У нас нормальные отношения с Моуринью", – приводит слова Лэмпарда talkSPORT.

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