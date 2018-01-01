Лэмпард: Критика от Моуринью? Я тоже когда-то сидел в кресле эксперта

Коуч Челси заявил, что у него и португальца отличные отношения.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард рассказал о взаимоотношениях с экс-наставником Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью. Англичанин вспомнил о критике в свою сторону от португальского специалиста после первого тура АПЛ, в котором "пенсионеры" разгромно уступили "красным дьяволам" (0:4).

"С Жозе мы переписываемся время от времени. Мы общались перед матчем первого тура против Манчестер Юнайтед и после него, хотя тогда он немного прошелся по мне.

Все нормально. Я тоже когда-то сидел в кресле эксперта и понимаю необходимость говорить какие-то вещи, поэтому не вижу необходимости зацикливаться на этом. У нас нормальные отношения с Моуринью", – приводит слова Лэмпарда talkSPORT.