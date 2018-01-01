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Экс-игрок Вест Хэма: Жду от Ярмоленко еще большего

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Котти отметил, что Андрей сейчас пребывает в отличном настроении.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Бывший нападающий Вест Хэма Тони Котти выразил мнение, что полузащитник “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко еще не показал все свои силы в АПЛ.

“В данный момент Ярмоленко находится в очень хорошей форме. У Андрея отличное настроение, ведь он помог Украине выйти на Евро-2020. В прошлом году он объявил всем о своем прибытии в Премьер-лиге, забив два гола в ворота Эвертона. Но после этого произошла ужасная травма ахилла.

Наверное, не все понимают, насколько сложно вернуться после такого повреждения. Это был трудный путь для Андрея, но он прекрасно справился. Я надеюсь, что в ближайшах матчах он покажет еще больше“, - приводит слова Котти пресс-служба “молотобойцев“.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 7 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, забил три гола.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, АПЛ
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