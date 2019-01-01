Челси интересуется услугами Малиновского

Клод Макелеле остался под впечатлением от игры украинца.

Услугами полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского интересуется лондонский Челси. Тренер академии “синих“ Клод Макелеле посетил открытие спортивной школы мадридского Реала в Ирпене, где выделил украинского футболиста.

“У Малиновского есть все для классного современного полузащитника - первый пас, понимание игры, стандарты. Он очень квалифицированный футболист. Такого игрока найти нелегко.

В современном футболе матчи часто выигрываются за счет стандартов. Очень важно в команде иметь человека, который умеет выжимать максимум из стандартных положений“, - заявил легендарный француз в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Кроме того, вице-президент Эпицентра Тарас Герега отметил, что на матче сборной Украины против Португалии (2:1) в рамках отбора на Евро-2020 Макелеле был восторге от игры футболиста.

“На матче с Португалией Макелеле очень много рассказывал про Малиновского. Говорит, буду говорить с Лэмпардом. Я вижу в Челси тройку: Канте, Жоржиньо, Малиновский. Сказал, что смотрит за ним уже два года, Малиновский уже на карандаше“, - рассказал Герега.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в символическую сборную недели отбора на Евро-2020.