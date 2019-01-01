Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси интересуется услугами Малиновского

Комментариев: 0
Клод Макелеле остался под впечатлением от игры украинца.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Услугами полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского интересуется лондонский Челси. Тренер академии “синих“ Клод Макелеле посетил открытие спортивной школы мадридского Реала в Ирпене, где выделил украинского футболиста.

“У Малиновского есть все для классного современного полузащитника - первый пас, понимание игры, стандарты. Он очень квалифицированный футболист. Такого игрока найти нелегко.

В современном футболе матчи часто выигрываются за счет стандартов. Очень важно в команде иметь человека, который умеет выжимать максимум из стандартных положений“, - заявил легендарный француз в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Кроме того, вице-президент Эпицентра Тарас Герега отметил, что на матче сборной Украины против Португалии (2:1) в рамках отбора на Евро-2020 Макелеле был восторге от игры футболиста.

“На матче с Португалией Макелеле очень много рассказывал про Малиновского. Говорит, буду говорить с Лэмпардом. Я вижу в Челси тройку: Канте, Жоржиньо, Малиновский. Сказал, что смотрит за ним уже два года, Малиновский уже на карандаше“, - рассказал Герега.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в символическую сборную недели отбора на Евро-2020.

Поделись:
Теги: футбол, Руслан Малиновский, Клод Макелеле, Челси, сборная Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь