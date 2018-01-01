Клопп: Сульшер не нуждается в моих советах

Немецкий специалист отметил, что его подопечные уважительно относятся к сопернику.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Юнайтед в рамках девятого тура АПЛ.

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“Если Юнайтед хочет изменить ситуацию в этом сезоне, мы должны сделать так, чтобы это не случилось на этой неделе. Мы пока не задумываемся о нашей победной серии и истории, которую можем написать.Мы чувствуем себя расслабленно и амбициозно. С уважением относимся к сопернику. Настраиваемся на лучший Юнайтед, с которым можем сыграть“.

Немецкий специалист также оценил состояние наставника манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера.

“Хочу, чтобы у каждого тренера было достаточно времени, но ни один клуб не хочет ждать, пока придет успех. После моих первых 29 матчей не было 100% уверенности, что я идеально подхожу Ливерпулю. Есть ли у меня совет для Сульшера? Нет, он в нем не нуждается“, - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль состоится в воскресенье, 20-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.