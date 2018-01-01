Сульшер: Не вижу проблемы во встрече Зидана с Погба

Норвежский специалист отметил, что француз восстанавливается после травмы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал встречу наставника Реала Зинедина Зидана и полузащитника “красных дьяволов“ Поля Погба.

“Не вижу в этом никаких проблем. Погба входит в наши планы. Он играл в последних матчах, несмотря на боль. Сейчас Поль восстанавливается и отдыхает. У него было несколько свободных дней, поэтому в данный момент он далеко отсюда.

Когда ты играешь за великий клуб, такие вещи случаются. Тебя фотографируют, а потом начинают спекулировать на эту тему“, - приводит слова Сульшера Mirror.

Ранее о встрече рассказал Зинедин Зидан.