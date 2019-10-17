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Гол Ярмоленко - среди лучших моментов в матчах между Вест Хэмом и Эвертоном

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Украинский футболист попал в превью поединка АПЛ.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

В субботу, 19-го октября, Эвертон примет Весь Хэм в рамках девятого тура чемпионата Англии.

АПЛ анонсировала поединок подборкой лучших моментов в последних матчах между командами. В топ-5 попал и гол вингера “молотобойцев“ Андрея Ярмоленко, забитый в ворота Эвертона в начале сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что эффектный скилл Ярмоленко стал главным моментом дня по версии УЕФА.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Эвертон, АПЛ, гол
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