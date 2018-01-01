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Ван Дейк: Не думаю, что матч с Манчестер Юнайтед можно назвать игрой сезона

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Защитник Ливерпуля не считает, что это игра сезона.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящей игры с Манчестер Юнайтед в АПЛ.

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“Матч против Манчестер Юнайтед большой, но это больше касается болельщиков. Как по мне, то матчи Лиги чемпионов ничуть не уступают игре с “красными дьяволами“.

Да, атмосфера перед этим поединком невероятная, однако не думаю, что матч с Манчестер Юнайтед можно назвать игрой сезона. Большие матчи - это игры Лиги чемпионов и поединки, которые приносят титулы.

Манчестер Юнайтед хочет реабилитироваться за проваленный начало сезона, ведь это не то, на что они рассчитывали. Мы хотим выйти на поле и увеличить количество очков.

Манкунианцы могут думать, что матч с Ливерпулем - прекрасная возможность реабилитироваться, но мы будем бороться за победу“, - приводит слова Ван Дейка Sky Sports.

Отметим, что матч состоится в воскресенье, 20-го октября, в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого противостояния.

Узнать, где можно посмотреть матч в прямом эфире можно здесь.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом являются подопечные Юргена Клоппа.

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Теги: Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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