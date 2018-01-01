Сульшер: Я бы не оставил Санчеса и Лукаку
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу конкуренции в составе “красных дьяволов“.
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“В некоторых матчах может показаться, что нам не хватает нескольких опытных футболистов. Алексис и Ром - бомбардиры и хорошие игроки, но на данный момент мы приняли такие решения, и они были правильными.
Все футболисты в МЮ хотят отдать все ради клуба и этой футболки. Каждый день они приходят на тренировки, надевают футболку и отдают все, что у них есть. Так что нельзя сказать: “О, а если бы я этого не делал“.
Мы знаем, что пока нет желаемых результатов, но я бы не оставил игроков, которых мы продали. Это было правильное решение“, - цитирует Сульшера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что у МЮ есть деньги на покупку новых игроков.
Отметим, что руководство клуба поддерживает норвежца.
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