Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Директор МЮ: Видение Сульшера полностью соответствует наших основным целям

Комментариев: 0
Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру Манчестер Юнайтед.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд поддержал главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, который не самым удачным образом начал сезон в АПЛ.

Читай также: Линделеф: Не думаю, что Сульшеру угрожает увольнение

“Видение Сульшера полностью соответствует нашим трем основным целям: выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодежи.

В минувшем сезоне именно выпускники нашей академии провели больше всех минут на поле. Мы гордимся тем, что инвестиции, которые мы вкладываем в академию, приносят свои плоды.

Читай также: Сульшер: Деньги есть для укрепления состава как в январе, так и летом

То, как МЮ выступал в середине прошлого сезона после прихода Оле, соответствует тому, чего мы стремимся достичь. Мы видим быструю и подвижную игру, которая является четким воплощением стиля и философии игры тренера.

Сульшер сумел восстановить дисциплину в команде, а этого нам не хватало в последние годы. Он строит команду, которая действительно уважает историю клуба, где игроки работают и уважаю друг друга“, - цитирует Вудворда Manchester Evening News.

Отметим, что по итогам восьми туров чемпионата Англии “красные дьяволы“ занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков.

Ранее сообщалось, что легендарный экс-вратарь МЮ назвал основную проблему “красных дьяволов“.

Поделись:
Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Эд Вудворд, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь