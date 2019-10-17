Директор МЮ: Видение Сульшера полностью соответствует наших основным целям

Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру Манчестер Юнайтед.

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд поддержал главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, который не самым удачным образом начал сезон в АПЛ.

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“Видение Сульшера полностью соответствует нашим трем основным целям: выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодежи.

В минувшем сезоне именно выпускники нашей академии провели больше всех минут на поле. Мы гордимся тем, что инвестиции, которые мы вкладываем в академию, приносят свои плоды.

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То, как МЮ выступал в середине прошлого сезона после прихода Оле, соответствует тому, чего мы стремимся достичь. Мы видим быструю и подвижную игру, которая является четким воплощением стиля и философии игры тренера.

Сульшер сумел восстановить дисциплину в команде, а этого нам не хватало в последние годы. Он строит команду, которая действительно уважает историю клуба, где игроки работают и уважаю друг друга“, - цитирует Вудворда Manchester Evening News.

Отметим, что по итогам восьми туров чемпионата Англии “красные дьяволы“ занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков.

Ранее сообщалось, что легендарный экс-вратарь МЮ назвал основную проблему “красных дьяволов“.