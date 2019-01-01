Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Озил прокомментировал свое будущее в Арсенале

Комментариев: 0
Футболист планирует остаться в Лондоне как минимум до 2021-го года.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил сделал заявление по поводу своего будущего в команде.

“Мой контракт с Арсеналом рассчитан до лета 2021-го года. Я остаюсь в команде как минимум до этого момента. Все уже было обдумано давно, я уверен в себе. Это было одно из самых важных решений в моей карьере.

Я люблю эту команду и готов выкладываться на все 100%. Сейчас у меня непростой период в карьере, но это не повод убегать от проблем.

В свое время я остался в команде из-за Арсена Венгера. Но когда он объявил, что уходит, я не хотел покидать Арсенал, потому что мне нравится играть в этом клубе. Именно поэтому я провел здесь уже шесть лет“, - цитирует Озила The Athletic.

Ранее главный тренер “канониров“ Унаи Эмери отметил, что не собирается отказываться от футболиста.

Поделись:
Теги: футбол, Месут Озил, Арсенал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь