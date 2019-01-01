Озил прокомментировал свое будущее в Арсенале

Футболист планирует остаться в Лондоне как минимум до 2021-го года.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил сделал заявление по поводу своего будущего в команде.

“Мой контракт с Арсеналом рассчитан до лета 2021-го года. Я остаюсь в команде как минимум до этого момента. Все уже было обдумано давно, я уверен в себе. Это было одно из самых важных решений в моей карьере.

Я люблю эту команду и готов выкладываться на все 100%. Сейчас у меня непростой период в карьере, но это не повод убегать от проблем.

В свое время я остался в команде из-за Арсена Венгера. Но когда он объявил, что уходит, я не хотел покидать Арсенал, потому что мне нравится играть в этом клубе. Именно поэтому я провел здесь уже шесть лет“, - цитирует Озила The Athletic.

Ранее главный тренер “канониров“ Унаи Эмери отметил, что не собирается отказываться от футболиста.