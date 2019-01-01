Эмери: Я не отказываюсь от Озила

Главный тренер Арсенала будет использовать немца в играх.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился мнением по поводу функционального состояния Месута Озила.

Читай также: Защитник Ливерпуля вошел в Книгу рекордов Гиннесса

“Озил хорошо работал на предсезонке, но затем появилась их проблема с Колашинацем, после этого он заболел. Затем он пропустил много тренировок, чтобы продолжать работать и поддерживать свою физическую форму.

За последние две или три недели он стал лучше на тренировках, думаю, что это хорошо. Я не отказываюсь от него. Если он готов и каждый день оставляет хорошее впечатление на тренировках, тогда он сможет играть.

Моя идея - использовать каждого игрока, а Озил - один на них. У него отличные навыки и качества, которые нам понадобятся в следующих матчах.

Счастлив, что он совершенствуется и тренируется каждый день. Раньше остальные игроки опережали его на тренировках. Теперь мое отношение к нему становится лучше каждый день“, - цитирует Эмери Goal.com.

Отметим, что ранее Эмери заявлял, что Озил слабее других.

Ранее сообщалось, что Эмери может быть уволен из Арсенала.

Напомним, что Озил и Колащинац оказались в опасности.