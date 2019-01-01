Эмери: Я не отказываюсь от Озила
Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился мнением по поводу функционального состояния Месута Озила.
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“Озил хорошо работал на предсезонке, но затем появилась их проблема с Колашинацем, после этого он заболел. Затем он пропустил много тренировок, чтобы продолжать работать и поддерживать свою физическую форму.
За последние две или три недели он стал лучше на тренировках, думаю, что это хорошо. Я не отказываюсь от него. Если он готов и каждый день оставляет хорошее впечатление на тренировках, тогда он сможет играть.
Моя идея - использовать каждого игрока, а Озил - один на них. У него отличные навыки и качества, которые нам понадобятся в следующих матчах.
Счастлив, что он совершенствуется и тренируется каждый день. Раньше остальные игроки опережали его на тренировках. Теперь мое отношение к нему становится лучше каждый день“, - цитирует Эмери Goal.com.
Отметим, что ранее Эмери заявлял, что Озил слабее других.
Ранее сообщалось, что Эмери может быть уволен из Арсенала.
Напомним, что Озил и Колащинац оказались в опасности.
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