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Эмери: Я не отказываюсь от Озила

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Главный тренер Арсенала будет использовать немца в играх.
Озил и Эмери
Озил и Эмери
Getty Images

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился мнением по поводу функционального состояния Месута Озила.

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“Озил хорошо работал на предсезонке, но затем появилась их проблема с Колашинацем, после этого он заболел. Затем он пропустил много тренировок, чтобы продолжать работать и поддерживать свою физическую форму.

За последние две или три недели он стал лучше на тренировках, думаю, что это хорошо. Я не отказываюсь от него. Если он готов и каждый день оставляет хорошее впечатление на тренировках, тогда он сможет играть.

Моя идея - использовать каждого игрока, а Озил - один на них. У него отличные навыки и качества, которые нам понадобятся в следующих матчах.

Счастлив, что он совершенствуется и тренируется каждый день. Раньше остальные игроки опережали его на тренировках. Теперь мое отношение к нему становится лучше каждый день“, - цитирует Эмери Goal.com.

Отметим, что ранее Эмери заявлял, что Озил слабее других.

Ранее сообщалось, что Эмери может быть уволен из Арсенала.

Напомним, что Озил и Колащинац оказались в опасности.

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Теги: Унаи Эмери, Месут Озил
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