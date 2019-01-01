Сульшер: Деньги есть для укрепления состава как в январе, так и летом

Манчестер Юнайтед будет покупать.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал подробности про дальнейшие планы команды.

“Мы планируем в долгосрочной перспективе. Мне дали работу, и если ты проиграешь одну или две игры, не ждешь звонка, чтобы получить гарантии.

Я на 100% уверен, что со времени моего прихода наша структура верна, потому что последнее слово всегда за тренером.

Что касается новых приобретений, деньги есть. Мы просматривали игроков и были близки к паре подписания, но это неправильно, если не получаешь подходящих игроков. Деньги есть для укрепления как в январе, так и летом.

Определенно выйдем на рынок в январе. Планируем сделать 1-2 подписания. Нам не хватает пары игроков, уже говорили об этом, но если в январе появятся нужные игроки, мы можем что-то сделать.

Если нет, нынешние игроки команды отдадут все“, - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Джан может перебраться в стан “красных дьяволов“.

Отметим, что Манджукич является кандидатом на переход в МЮ.