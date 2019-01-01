Сульшер: Деньги есть для укрепления состава как в январе, так и летом
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал подробности про дальнейшие планы команды.
“Мы планируем в долгосрочной перспективе. Мне дали работу, и если ты проиграешь одну или две игры, не ждешь звонка, чтобы получить гарантии.
Я на 100% уверен, что со времени моего прихода наша структура верна, потому что последнее слово всегда за тренером.
Что касается новых приобретений, деньги есть. Мы просматривали игроков и были близки к паре подписания, но это неправильно, если не получаешь подходящих игроков. Деньги есть для укрепления как в январе, так и летом.
Определенно выйдем на рынок в январе. Планируем сделать 1-2 подписания. Нам не хватает пары игроков, уже говорили об этом, но если в январе появятся нужные игроки, мы можем что-то сделать.
Если нет, нынешние игроки команды отдадут все“, - приводит слова Сульшера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Джан может перебраться в стан “красных дьяволов“.
Отметим, что Манджукич является кандидатом на переход в МЮ.
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