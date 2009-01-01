Ретро дня: 10 лет назад Ливерпуль пропустил самый курьезный гол в истории АПЛ
Воздушный шар помог оказаться мячу в воротах.
В 2009 году состоялся матч Сандерленд - Ливерпуль, в котором одержали победу “черные коты“.
Однако, причиной того, что игра запомнился совсем другая. Забитый мяч в ворота Ливерпуля стал настоящим курьезом.
Болельщик “мерсисайдцев“ выбросил на поле воздушный шар с гербом клуба во время атаки Сандерленда.
Нападающий “черных котов“ Даррен Бент пробил по воротам, но попал в этот шарик, что автоматически дезориентировали Пепе Рейну и влетел в сетку.
Матч так и закончился победой Сандерленда 1:0.
Стоит отметить, что главный судья матча Майк Джонс был отстранен от судейства в АПЛ. Он должен был приостановить игру, ведь на поле был другой предмет.
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