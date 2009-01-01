Ретро дня: 10 лет назад Ливерпуль пропустил самый курьезный гол в истории АПЛ

Воздушный шар помог оказаться мячу в воротах.

Даррен Бент Getty Images

В 2009 году состоялся матч Сандерленд - Ливерпуль, в котором одержали победу “черные коты“.

Однако, причиной того, что игра запомнился совсем другая. Забитый мяч в ворота Ливерпуля стал настоящим курьезом.

Болельщик “мерсисайдцев“ выбросил на поле воздушный шар с гербом клуба во время атаки Сандерленда.

Нападающий “черных котов“ Даррен Бент пробил по воротам, но попал в этот шарик, что автоматически дезориентировали Пепе Рейну и влетел в сетку.

Матч так и закончился победой Сандерленда 1:0.

Стоит отметить, что главный судья матча Майк Джонс был отстранен от судейства в АПЛ. Он должен был приостановить игру, ведь на поле был другой предмет.