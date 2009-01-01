Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ретро дня: 10 лет назад Ливерпуль пропустил самый курьезный гол в истории АПЛ

Комментариев: 0
Воздушный шар помог оказаться мячу в воротах.

Даррен Бент
Даррен Бент
Getty Images

В 2009 году состоялся матч Сандерленд - Ливерпуль, в котором одержали победу “черные коты“.

Однако, причиной того, что игра запомнился совсем другая. Забитый мяч в ворота Ливерпуля стал настоящим курьезом.  

Болельщик “мерсисайдцев“ выбросил на поле воздушный шар с гербом клуба во время атаки Сандерленда.

Нападающий “черных котов“ Даррен Бент пробил по воротам, но попал в этот шарик, что автоматически дезориентировали Пепе Рейну и влетел в сетку. 

Матч так и закончился победой Сандерленда 1:0.

Стоит отметить, что главный судья матча Майк Джонс был отстранен от судейства в АПЛ. Он должен был приостановить игру, ведь на поле был другой предмет.

Поделись:
Теги: Даррент Бент, Пепе Рейна, Ливерпуль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь