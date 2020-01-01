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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где смотреть матч

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Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем в рамках чемпионата Англии. Узнайте, где посмотреть этот матч в прямом эфире.
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где смотреть матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где смотреть матч
Getty Images

В воскресенье, 20-го октября, Манчестер Юнайтед на своем поле примет Ливерпуль в рамках девятого тура чемпионата Англии. Встреча состоится на стадионе Олд Траффорд в 18:30 по киевскому времени.

Где смотреть этот поединок в прямом эфире? В Украине данное противостояние покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Кроме того, наш сайт будет вести онлайн трансляцию матча МЮ - Ливерпуль, которая начнется 20-го октября в 18:30.

Отметим, что после восьми туров Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 24 очка (8 побед). Манчестер Юнайтед расположился на двенадцатом месте, набрав 9 баллов (2 победы, 3 ничьи, 3 поражения).

На нашем сайте вы можете ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, где смотреть
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