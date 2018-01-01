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Хадсон-Одои: Я не идеальный игрок

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Англичан хочет расти в футболе.
Каллум Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
Getty Images

Футболист Челси Каллум Хадсон-Одои поделился мнением по поводу своей игры после травмы, которую получил весной этого года.

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“Определенно думаю, что могу стать еще лучше. Я не идеальный игрок. Никто не является идеальным игроком. Однако каждый день, когда я выхожу на поле, хочу стараться изо всех сил, усердно работать и продолжать прогрессировать.

Говорю себе продолжать усердно работать, и, надеюсь, появятся новые возможности. Рад забивать голы. Всегда стараюсь забить или отдать голевой пас, рад любому вкладу в команду. 

Доволен своим завершением, и я надеюсь, что буду совершенствоваться и забью еще много“, - цитирует Хадсона-Одои Goal.

Ранее футболист утверждал, что Лэмпард дает каждому шанс проявить себя.

Отметим, что нападающий Челси может покинуть клуб.

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Теги: Каллум Хадсон-Одои, Челси, сборная Англии
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