Необычный гол головой, забитый футболистом со своей половины поля

Забавный гол забил игрок в поединке английской региональной лиги.

Стефан Галински twitter.com/Basfordutdfc

Команда Юнайтед ов Манчестер на своем провела матч против Басфорд Юнайтед в рамках английской региональной лиги.

В этом поединке защитник гостевой команды Стефан Галински забил интересный и специфический гол. После диагональной передачи хозяев поля Галински сыграл головой, находясь на своей половине поля, и мяч полетел вперед, отбился от земли и, перелетев вратаря, оказался в воротах.

Смотрите необычный гол Стефана Галински:

Смотрите также, как футболист два раза подряд не забил гол, находясь прямо возле линии ворот.