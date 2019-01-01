Необычный гол головой, забитый футболистом со своей половины поля
Забавный гол забил игрок в поединке английской региональной лиги.
Команда Юнайтед ов Манчестер на своем провела матч против Басфорд Юнайтед в рамках английской региональной лиги.
В этом поединке защитник гостевой команды Стефан Галински забил интересный и специфический гол. После диагональной передачи хозяев поля Галински сыграл головой, находясь на своей половине поля, и мяч полетел вперед, отбился от земли и, перелетев вратаря, оказался в воротах.
Смотрите необычный гол Стефана Галински:
Смотрите также, как футболист два раза подряд не забил гол, находясь прямо возле линии ворот.
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