Тоттенхэм готов продать Реалу Эриксена, если в сделку будет включен Иско

Лондонский клуб не готов просто так расставаться со своим лидером.

Тоттенхэм рассматривает вариант с продажей своего лидера Кристиана Эриксена в мадридский Реал, однако при одном условии.

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По информации El Desmarque, "шпоры" согласны заключить соглашение, если "сливочные" включат в сделку Иско. Контракт Эриксена с лондонцами истекает будущим летом, а вот контракт испанского игрока действует до 2021 года.

Однако у лондонского клуба есть конкурент - в услугах Иско также заинтересована Бавария. Сам хавбек не против уйти из Королевского клуба для поиска игровой практики.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов вступить в борьбу за Кристиана Эриксена.