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Мата: Мы сделаем все возможное, чтобы победить Ливерпуль

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Испанец отметил, что у "красных дьяволов" есть шанс изменить динамику сезона в лучшую сторону.
Хуан Мата
Хуан Мата
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата прокомментировал предстоящий матч девятого тура чемпионата Англии против Ливерпуля.

“В воскресенье у нас будет прекрасный шанс изменить динамику сезона, и мы все очень заинтересованы в том, чтобы победить.

Мы едины, мы играем дома и сделаем все возможное, чтобы одержать победу, которую заслуживают наши болельщики в такой особенной игре“, - приводит слова Маты Goal.

Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль состоится в воскресенье, 20-го октября, в 18:30 по киевскому времени. 

Ранее сообщалось, что Сульшер поссорился с игроками МЮ.

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Теги: футбол, Хуан Мата, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, АПЛ
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