Мата: Мы сделаем все возможное, чтобы победить Ливерпуль

Испанец отметил, что у "красных дьяволов" есть шанс изменить динамику сезона в лучшую сторону.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата прокомментировал предстоящий матч девятого тура чемпионата Англии против Ливерпуля.

“В воскресенье у нас будет прекрасный шанс изменить динамику сезона, и мы все очень заинтересованы в том, чтобы победить.

Мы едины, мы играем дома и сделаем все возможное, чтобы одержать победу, которую заслуживают наши болельщики в такой особенной игре“, - приводит слова Маты Goal.

Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль состоится в воскресенье, 20-го октября, в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Сульшер поссорился с игроками МЮ.