Агуэро разбил свой дорогой автомобиль в ДТП
Один из лидеров Манчестер Сити Серхио Агуэро стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает The Sun, аргентинец во время международной паузы остался в Манчестере, где постоянно тренировался и готовился к возобновлению матчей АПЛ. Утром в среду, 16-го октября, форвард как обычно ехал на занятие, однако по дороге угодил в аварию.
Читай также: Бразильский игрок попал в ДТП, пытаясь скрыться от преследования двух мотоциклистов
Агуэро был за рулем своего роскошного Range Rover стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (около 174 тысяч евро), когда произошла авария. Подробностей инцидента нет, однако известно, что поврежден кузов машины и переднее правое колесо - вывернуто. Отмечается, что сам футболист не пострадал.
Отметим, что это не первая авария в жизни 31-летнего спортсмена. Два года назад Агуэро ехал в Амстердаме на такси в Аэропорт, однако авто влетело в столб. Тогда Серхио отделался переломами ребер.
Ранее сообщалось, что друг известного австралийского теннисиста разбил его машину за 300 тысяч долларов.
Полная версия правил