Агуэро разбил свой дорогой автомобиль в ДТП

Аргентинец попал в аварию по дороге на тренировку в Манчестере.

Один из лидеров Манчестер Сити Серхио Агуэро стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает The Sun, аргентинец во время международной паузы остался в Манчестере, где постоянно тренировался и готовился к возобновлению матчей АПЛ. Утром в среду, 16-го октября, форвард как обычно ехал на занятие, однако по дороге угодил в аварию.

Серхио Агуэро попал в ДТП на своем Range Rover The Sun

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Агуэро был за рулем своего роскошного Range Rover стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (около 174 тысяч евро), когда произошла авария. Подробностей инцидента нет, однако известно, что поврежден кузов машины и переднее правое колесо - вывернуто. Отмечается, что сам футболист не пострадал.

Серхио Агуэро попал в ДТП на своем Range Rover instagram.com/10aguerosergiokun/

Отметим, что это не первая авария в жизни 31-летнего спортсмена. Два года назад Агуэро ехал в Амстердаме на такси в Аэропорт, однако авто влетело в столб. Тогда Серхио отделался переломами ребер.

Авария, в которую попал Агуэро два года назад The Sun

Ранее сообщалось, что друг известного австралийского теннисиста разбил его машину за 300 тысяч долларов.