Джан может перебраться в Манчестер Юнайтед

Полузащитник Ювентуса попал в сферу интересов руководства "красных дьяволов".

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан может стать игроком Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что футболист недоволен своим положением в туринском клубе и хочет сменить команду в январе.

На 25-летнего немца претендуют клубы из Бундеслиги и АПЛ, но лидирует в борьбе за него Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что в Манчестер может перейти еще один игрок Ювентуса - Марио Манджукич.