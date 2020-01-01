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Джан может перебраться в Манчестер Юнайтед

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Полузащитник Ювентуса попал в сферу интересов руководства "красных дьяволов".
Эмре Джан
Эмре Джан
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан может стать игроком Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что футболист недоволен своим положением в туринском клубе и хочет сменить команду в январе.

На 25-летнего немца претендуют клубы из Бундеслиги и АПЛ, но лидирует в борьбе за него Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что в Манчестер может перейти еще один игрок Ювентуса - Марио Манджукич.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Эмре Джан
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