Трент Александр-Арнольд сделал 12 ассистов в сезоне-2018/19.

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд в предыдущем сезоне чемпионата Англии сделал 12 результативных передач.

Этот показатель является рекордом по числу ассистов за один сезон среди оборонцев АПЛ, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Прошлый рекорд принадлежал двум игрокам Эвертона, которые смогли выполнить по 11 результативных передач. Это были Энди Хинчклифф (сезон 1994/95) и Лейтон Бейнс (2010/11).

Отметим, что в сезоне-2018/19 Александер-Арнольд помог Ливерпулю выиграть Лигу чемпионов и занять вторую строчку в АПЛ.