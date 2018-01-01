Директор Ливерпуля: Болельщики хотят, чтоб мы выиграли именно АПЛ

Акцент сделан на АПЛ?

Исполнительный директор Ливерпуля Питер Мур прокомментировал высокие шансы на завоевания трофея в АПЛ.

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“Думаю, именно этого хотят наши болельщики. В прошлом году мы были очень близки, набрали 97 очков, и в любом другом сезоне с такими результатами мы бы победили.

Но клуб борется за победу. Я думаю, что чемпионство для многих болельщиков будет мерилом успеха вместе с победой в Лиге чемпионов.

Как у клуба вне поля у нас есть набор взглядов, ценностей и целей, вершина этого - поддержка команды, чтобы выигрывать трофеи. Два слова - именно этого хотят наши болельщики и что мы должны для них добиваться“, - цитирует Мура Daily Mail.

Бывший игрок Ливерпуля заявлял, что команда сможет выиграть и АПЛ и ЛЧ.