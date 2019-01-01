Каррагер: Джеррард мог бы возглавить Ливерпуль сразу после Рейнджерс

Джеррард хорошая замена Клоппу.

Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением по поводу Стивена Джеррарда, который тренирует Рейнджерс.

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“Что касается Джеррарда в Англии, кто знает, когда уйдет Юрген Клопп?

У Стиви могут быть трудные времена, он может уйти в другой клуб или великолепно проявлять себя в Рейнджерс.

Люди думают, что он создан для работы в Ливерпуле. Его будут иметь в виду, ведь он Стивен Джеррард. Но что более важно, он действительно хорошо работает в качестве тренера.

Нет сомнений в том, что чем больше он получит опыта, тем больше он сможет развиваться как менеджер. Но не могу сказать, что он не смог бы возглавить Ливерпуль сразу после Рейнджерс.

Однако могу заверить вас, что Стивен Джеррард сосредоточен на том, чтобы не дать Селтику выиграть девятый чемпионат подряд“, - цитирует Каррагера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Джеррард может возглавить клуб в Турции.