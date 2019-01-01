Жиру: Если буду вынужден, то покину Челси

Будущее француза в Лондоне находится под сомнением.

Нападающий Челси Оливье Жиру прокомментировал свое положение в составе “синих“.

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“Я буду бороться за свое место в Челси. Тренер это знает. Мы примем решение в январе.

Хочу ли я покинуть Челси? Необязательно. Но если мне предстоит сделать выбор, то у меня впереди несколько прекрасных лет.

Мне 33 года, у меня все еще есть ноги, я веду здоровый образ жизни и чувствую себя хорошо физически.

Я хочу получать удовольствие и играть больше матчей. Челси - мой приоритет, но если я буду вынужден сделать выбор, поступлю так же, как когда покинул Арсенал.

Лэмпард почти наверняка будет смотреть матчи квалификации. В любом случае, я возвращаюсь в Челси на подъеме“, - цитирует Жиру Goal.

Отметим, что Дешам выступил с просьбой по поводу нападающего.