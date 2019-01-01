Жиру: Если буду вынужден, то покину Челси
Нападающий Челси Оливье Жиру прокомментировал свое положение в составе “синих“.
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“Я буду бороться за свое место в Челси. Тренер это знает. Мы примем решение в январе.
Хочу ли я покинуть Челси? Необязательно. Но если мне предстоит сделать выбор, то у меня впереди несколько прекрасных лет.
Мне 33 года, у меня все еще есть ноги, я веду здоровый образ жизни и чувствую себя хорошо физически.
Я хочу получать удовольствие и играть больше матчей. Челси - мой приоритет, но если я буду вынужден сделать выбор, поступлю так же, как когда покинул Арсенал.
Лэмпард почти наверняка будет смотреть матчи квалификации. В любом случае, я возвращаюсь в Челси на подъеме“, - цитирует Жиру Goal.
Отметим, что Дешам выступил с просьбой по поводу нападающего.
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