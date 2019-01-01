Мактоминей: Я по-прежнему общаюсь с Моуринью после матчей
Полузащитник "красных дьяволов" сохранил хорошие отношения с бывшим тренером.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей признался, что поддерживает отношения с экс-главным тренером команды Жозе Моуринью.
“Моуринью - особенный тренер для меня. Я по-прежнему сохраняю с ним связь и общаюсь с ним после матчей. Он всегда будет занимать особое место в моем сердце, потому что именно он пригласил меня в команду и поверил в меня.
Я обязан ему очень многим, потому что если бы не он, я бы не достиг таких результатов“, - цитирует Мактоминея Sky Sports.
Отметим, что в этом сезоне Мактоминей провел 9 поединков за МЮ, где забил один гол и отдал один ассист.
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