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Хосе Энрике: Думаю, что Ливерпуль выиграет АПЛ и Лигу чемпионов

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"Мерсисайдцы" могут завоевать главные трофеи сезона.
Хосе Энрике в Ливерпуле
Хосе Энрике в Ливерпуле
Getty Images

Экс-футболист Ливерпуля Хосе Энрике думает, что “мерсисайдцы“ могут выиграть АПЛ и Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

“В тот год, когда я ушел из Ливерпуля, в клуб пришел Юрген Клопп. Он полностью управляет командой, делает все. То, как сейчас играет команда, просто великолепно. Он улучшил игру каждого футболиста на каждой позиции.

Надеюсь, Ливерпуль выиграет очередной титул. В прошлом сезоне они взяли Лигу чемпионов. До этого Ливерпулю немного не везло.

Думаю, в этом сезоне Ливерпуль может выиграть и Лигу чемпионов, и АПЛ. Они будут биться за каждый трофей, сейчас у них одна из сильнейших команд в мире»“, - приводит слова Энрике Liverpool Echo. 

Отметим, что Клопп выиграл награду лучшего тренера месяца в АПЛ во второй раз подряд.

Напомним, что игрок Ливерпуль был дисквалифицирован из-за оскорбления капитана сборной Англии.

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Теги: Хосе Энрике, Ливерпуль, АПЛ, Лига чемпионов
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