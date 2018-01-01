Бывший футболист МЮ: Только Ибрагимович может спасти нас

Швед должен спасти "красных дьяволов".

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Клейтон Блэкмор заявил, что клубу нужен нападающий в лице Ибрагимовича.

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“Команде не хватает бомбардира, и единственный вариант, который может спасти нас в этом сезоне, - это возвращение Ибрагимовича. Вероятно, это лучший форвард, которого только можно представить в своем составе.

Юнайтед избавился от стольких хороших нападающих - Руни, ван Перси и другие. Они ушли, но им так и не была найдена замена.

Приглашение Златана не требует размышлений. Он не бегает, но ему это и не нужно, ведь он так хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру.

Когда Ибрагимович был в клубе и находился в форме, мы завоевывали трофеи. В январе или когда это будет возможно нужно попытаться вернуть его“, - цитирует Блэкмора Mirror.

Отметим, что Ибрагимович - новый рекордсмен Лос-Анджелес Гэлакси.

Напомним, что Феллайни раскритиковал игроков “красных дьяволов“.