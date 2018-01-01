Элтон Джон: Хотел заползти в нору и умереть, после поражание 0:8 от Сити
Знаменитый певец Элтон Джон рассказал, что с детства является болельщиком Уотфорда.
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“Мой двоюродный брат был профессиональным футболистом. Он играл за Фулхэм, поэтому в детстве я сидел возле боковой линии в Крэйвен-Коттедж и наблюдал за ним.
А потом мой папа взял меня на матч Уотфорда, потому что они были нашей местной командой. Мне было шесть или семь лет. Я влюбился в футбол и команду.
Ты не можешь отвернуться от своей любимой команды, она у тебя в крови, даже если плохо играет. Конечно, здорово, когда твой клуб играет хорошо.
Но когда Уотфорд проиграл Манчестер Сити со счетом 0:8, то я хотел заползти в нору и умереть. Нельзя начать поддерживать другую команду. Уотфорд - моя команда, и я рад этому.
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Я никогда не думал, что стану владельцем клуба или директором, но Уотфорд спас мне жизнь. Работа с клубом позволяла мне сохранить связь со своими конями и тем, кем я был на самом деле.
Я всегда буду благодарен Уотфорду. За исключением поражения со счетом 0:8“, - приводит слова Элтона Джона The Guardian.
Отметим, что видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Уотфорд доступен на нашем сайте.
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