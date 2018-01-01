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Элтон Джон: Хотел заползти в нору и умереть, после поражание 0:8 от Сити

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Певец является преданным болельщиком "шершней".
Элтон Джон
Элтон Джон
Getty Images

Знаменитый певец Элтон Джон рассказал, что с детства является болельщиком Уотфорда.

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“Мой двоюродный брат был профессиональным футболистом. Он играл за Фулхэм, поэтому в детстве я сидел возле боковой линии в Крэйвен-Коттедж и наблюдал за ним.

А потом мой папа взял меня на матч Уотфорда, потому что они были нашей местной командой. Мне было шесть или семь лет. Я влюбился в футбол и команду.

Ты не можешь отвернуться от своей любимой команды, она у тебя в крови, даже если плохо играет. Конечно, здорово, когда твой клуб играет хорошо.

Но когда Уотфорд проиграл Манчестер Сити со счетом 0:8, то я хотел заползти в нору и умереть. Нельзя начать поддерживать другую команду. Уотфорд - моя команда, и я рад этому.

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Я никогда не думал, что стану владельцем клуба или директором, но Уотфорд спас мне жизнь. Работа с клубом позволяла мне сохранить связь со своими конями и тем, кем я был на самом деле.

Я всегда буду благодарен Уотфорду. За исключением поражения со счетом 0:8“, - приводит слова Элтона Джона The Guardian.

Отметим, что видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Уотфорд доступен на нашем сайте.

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Теги: Элтон Джон, Уотфорд
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