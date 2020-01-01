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Линделеф: Не думаю, что Сульшеру угрожает увольнение

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Защитник "красных дьяволов" признался, что команда привыкла к критике.
Виктор Линделеф
Виктор Линделеф
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф отреагировал на критику главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

“Он тренер, с которым легко разговаривать и обсуждать что угодно, и у которого хороший баланс: он знает, когда быть строгим, а когда не стоит этого делать.

Мы привыкли к критике. Когда вы в Юнайтед, всего становится намного больше. За ситуацией наблюдает больше людей, больше пишут о клубе, чем о других командах.

Для него это является чем-то новым. Я думаю, что для Сульшера нет никакой опасности“, - приводит слова Линделефа Goal.

Ранее легендарный экс-вратарь МЮ назвал основную проблему “красных дьяволов“.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Виктор Линделеф, Оле-Гуннар Сульшер
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