Линделеф: Не думаю, что Сульшеру угрожает увольнение
Защитник "красных дьяволов" признался, что команда привыкла к критике.
Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф отреагировал на критику главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
“Он тренер, с которым легко разговаривать и обсуждать что угодно, и у которого хороший баланс: он знает, когда быть строгим, а когда не стоит этого делать.
Мы привыкли к критике. Когда вы в Юнайтед, всего становится намного больше. За ситуацией наблюдает больше людей, больше пишут о клубе, чем о других командах.
Для него это является чем-то новым. Я думаю, что для Сульшера нет никакой опасности“, - приводит слова Линделефа Goal.
Ранее легендарный экс-вратарь МЮ назвал основную проблему “красных дьяволов“.
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