Вице-капитан Ливерпуля: Я ничего не знаю о футболе

Милнер считает, что футболист должен развиваться каждый день.

Игрок Ливерпуля Джеймс Милнер поделился мнением по поводу своей игры в сезоне.

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“Я думаю, мне достаточно сильно повезло играть долгий период времени, играть с замечательными футболистами и работать с прекрасными тренерами. Но когда ты выходишь на поле, ты каждый день чему-то учишься.

Возможно, теперь моя роль в большей степени заключается в том, чтобы помогать молодежи в том числе. Но я могу учиться у одноклубников, могу учиться у тренера.

Всегда есть возможность прогрессировать как можно сильнее, поэтому я каждый день на каждую тренировку выхожу с настроем, будто я ничего не знаю о футболе.

Я уверен, что тренер многому научился, он в футболе намного дольше меня. Если ты будешь думать, что ты все знаешь, далеко не уедешь“, - приводит слова Милнера официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что полузащитник Ливерпуля получил дисквалификацию за оскорбления Кейна.