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Арсенал может уволить Эмери, если клуб не попадет в ЛЧ

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Испанскому специалисту поставили конкретное турнирное условие.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери может лишиться своего поста по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, руководство "канониров" поставило перед Эмери цель попасть в Лигу чемпионов на следуюзий сезон. Если испанский специалист не сможет выполнить задачу, Арсенал будет готов отправить его в отставку.

Чтобы гарантировать участие в Лиге чемпионов, лондонскому клубу необходимо либо финишировать в топ-4 английской Премьер-лиги, либо выиграть Лигу Европы.

В данный момент Арсенал занимает третье место в таблице АПЛ, имея в своем активе 15 очков. На групповой стадии Лиги Европы подопечные Эмери одержали две победы и сейчас возглавляют группу F.

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Теги: Унаи Эмери, Арсенал, АПЛ
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