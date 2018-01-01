Турецкий гранд намерен пригласить Джеррарда на пост главного тренера

Специалист может поменять место прописки.

Турецкий Бешикташ планирует пригласить Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Beinsports.

По информации источника, клуб планирует сменить руководство и вместе с ним и тренерский состав.

Сейчас английский специалист возглавляет шотландский Рейнджерс, с которым занимает первое место в чемпионате после восьми туров.

Недавно главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал Джеррарда своим приемником в команде.

Однако после сам Стивен заявил, что не хочет, чтобы немецкий специалист покидал Ливерпуль в ближайшее время.