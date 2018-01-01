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Кепа: Хочу вернуться в Атлетик

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Кипер рассказал, что скучает по Испании.
Кепа Арисабалага
Кепа Арисабалага
Getty Images

Вратарь лондонского Челси Кепа Аррисабалага заявил, что однажды хотел бы вернуться в Бильбао. Футболиста цитирует El Chiringuito.

"Я признаюсь, что очень скучаю за Испанией. Хочу вернуться в Атлетик, но не знаю, когда это произойдет. Не сейчас, это точно.

У меня отличные воспоминания о Бильбао. Ходят слухи, что я могу в Реал Перейти? Знаете, моя бабушка видела меня на страницах газет чаще, чем лично.

Сейчас не лучшее время для меня, потому что меня преследуют травмы", - признался вратарь.

Напомним, Кепа перебрался в Челси из Атлетика летом 2018-го года. Контракт испанского вратаря с "пенсионерами" действует до лета 2025 года.

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Теги: Кепа Аррисабалага
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