Феллайни: Игроки МЮ после игр сразу в телефоны и соцсети
Экс-игрок "красных дьяволов" раскритиковал игроков команды.
Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед поделился мнением по поводу выступления “красных дьяволов“ на старте сезона.
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“Вы видите, как после матчей некоторые игроки сразу бегут в раздевалку, а там берут свои телефоны и заходят в соцсети.
Оле Гуннар Сульшер хотел видеть в команде молодых игроков, но у них будут как взлеты, так и падения - этого не избежать с молодыми игроками.
Я считаю, что нельзя играть только с молодыми игроками, нужна смесь опыта и молодости. Чтобы выигрывать матчи и титулы, нужен опыт.
Конечно, можно побеждать и с молодыми игроками, но это будет получаться не в каждой игре“, - цитирует Феллайни The Telegraph.
Напомним, что Феллайни покинул МЮ в феврале этого года.
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