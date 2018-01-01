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Феллайни: Игроки МЮ после игр сразу в телефоны и соцсети

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Экс-игрок "красных дьяволов" раскритиковал игроков команды.
Маруан Феллайни
Маруан Феллайни
Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед поделился мнением по поводу выступления “красных дьяволов“ на старте сезона.

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“Вы видите, как после матчей некоторые игроки сразу бегут в раздевалку, а там  берут свои телефоны и заходят в соцсети.

Оле Гуннар Сульшер хотел видеть в команде молодых игроков, но у них будут как взлеты, так и падения - этого не избежать с молодыми игроками.

Я считаю, что нельзя играть только с молодыми игроками, нужна смесь опыта и молодости. Чтобы выигрывать матчи и титулы, нужен опыт.

Конечно, можно побеждать и с молодыми игроками, но это будет получаться не в каждой игре“, - цитирует Феллайни The Telegraph.

Напомним, что Феллайни покинул МЮ в феврале этого года.

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Теги: Маруан Феллайни, Манчестер Юнайтед
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