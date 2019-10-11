Полузащитник Ливерпуля получил дисквалификацию за оскорбление Кейна

Футбольная ассоциация Англии наказала Харви Эллиотта.

Полузащитника Ливерпуля Харви Эллиотта дисквалифицировали на две недели за оскорбление в адрес нападающего Тоттенхэма Харри Кейна, сообщает Liverpool Echo. Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA).

После финала Лиги чемпионов-2018/19 Ливерпуль - Тоттенхэм (2:0), юный англичанин опубликовал в соцсети Snapchat видео, в котором обозвал Кейна “гре**ным идиотом“.

В итоге Эллиотту пришлось извиниться, но FA не оставила инцидент без внимания.

Кроме дисквалификации, футболист заплатит штраф в размере 350 фунтов (около 402 евро) и посетит специальный образовательный курс.