Бербатов: Даже у Месси с Роналду были бы проблемы в МЮ

Манчестеру не хватает нападающего.

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов прокомментировал возможное подписание Манджукича в состав “красных дьяволов“.

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“Когда продаешь двух своих основных нападающих, нужно подписать хотя бы одного, на всякий случай.

У МЮ есть талантливые молодые игроки, но в то же время им нужен кто-то вроде Марио Манджукича.

Я думаю, что он очень хороший футболист. Он раньше не играл в Англии, но я надеюсь, что если он придет в клуб, то сразу же войдет в ритм Премьер-лиги.

Зимнее трансферное окно будет непростым, и на поле Манчестер Юнайтед тоже не выглядит командой.

Даже у Лионеля Месси или Криштиану Роналду в МЮ были бы сложности, потому что Манчестер Юнайтед не играет как команда“, - приводит слова Бербатова Betfair.

Ранее Бербатов заявлял, что хочет видеть игрока Реала в МЮ.