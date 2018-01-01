Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бербатов: Даже у Месси с Роналду были бы проблемы в МЮ

Комментариев: 0
Манчестеру не хватает нападающего.
Бербатов
Бербатов
Getty Images

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов прокомментировал возможное подписание Манджукича в состав “красных дьяволов“.

Читай также: Каррагер: Ливерпуль должен попытаться сделать преимущество в 10-12 очков

“Когда продаешь двух своих основных нападающих, нужно подписать хотя бы одного, на всякий случай.

У МЮ есть талантливые молодые игроки, но в то же время им нужен кто-то вроде Марио Манджукича.

Я думаю, что он очень хороший футболист. Он раньше не играл в Англии, но я надеюсь, что если он придет в клуб, то сразу же войдет в ритм Премьер-лиги.

Зимнее трансферное окно будет непростым, и на поле Манчестер Юнайтед тоже не выглядит командой.

Даже у Лионеля Месси или Криштиану Роналду в МЮ были бы сложности, потому что Манчестер Юнайтед не играет как команда“, - приводит слова Бербатова Betfair.

Ранее Бербатов заявлял, что хочет видеть игрока Реала в МЮ.

Поделись:
Теги: Димитар Бербатов, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь