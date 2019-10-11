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Клопп второй раз подряд стал тренером месяца в АПЛ

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Подопечные немецкого специалиста добыли три победы в сентябре.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим тренером чемпионата Англии в предыдущем месяце, сообщает пресс-служба АПЛ.

В сентябре Ливерпуль выиграл все три матча (против Ньюкасла, Челси и Шеффилд Юнайтед). В голосовании немецкий специалист опередил Эдди Хауи (Борнмут), Фрэнка Лампарда (Челси) и Брендана Роджерса (Лестер).

Отметим, что Клопп выигрывает эту награду второй месяц подряд.

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Теги: футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Ливерпуль
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