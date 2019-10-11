Клопп второй раз подряд стал тренером месяца в АПЛ

Подопечные немецкого специалиста добыли три победы в сентябре.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим тренером чемпионата Англии в предыдущем месяце, сообщает пресс-служба АПЛ.

3️⃣ Games

3️⃣ Wins



👏 @premierleague Manager of the Month 👏 https://t.co/zWxr4RDXpn — Liverpool FC (@LFC) October 11, 2019

В сентябре Ливерпуль выиграл все три матча (против Ньюкасла, Челси и Шеффилд Юнайтед). В голосовании немецкий специалист опередил Эдди Хауи (Борнмут), Фрэнка Лампарда (Челси) и Брендана Роджерса (Лестер).

Отметим, что Клопп выигрывает эту награду второй месяц подряд.