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Мата: Марсиаль может выигрывать матчи в одиночку

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Испанский футболист лестно высказался в сторону своего одноклубника.
Хуан Мата и Антони Марсиаль
Хуан Мата и Антони Марсиаль
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата поделился своим мнением о партнере по команде Антони Марсиале.

“Какое будущее ожидает Антони? Я надеюсь, большое. Он невероятно талантливый игрок.

Это было видно с его первого дня в клубе, еще в первой игре против Ливерпуля. Это видно на каждой тренировке, как он обращается с мячом, с игроками. Марсиаль может выигрывать матчи в одиночку“, - цитирует испанца Sky Sports.

Отметим, что Марсиаль не играет с конца августа из-за травмы подколенного сухожилия.

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Теги: футбол, Хуан Мата, Антони Марсиаль, Манчестер Юнайтед
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