Мата: Марсиаль может выигрывать матчи в одиночку

Испанский футболист лестно высказался в сторону своего одноклубника.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата поделился своим мнением о партнере по команде Антони Марсиале.

“Какое будущее ожидает Антони? Я надеюсь, большое. Он невероятно талантливый игрок.

Это было видно с его первого дня в клубе, еще в первой игре против Ливерпуля. Это видно на каждой тренировке, как он обращается с мячом, с игроками. Марсиаль может выигрывать матчи в одиночку“, - цитирует испанца Sky Sports.

Отметим, что Марсиаль не играет с конца августа из-за травмы подколенного сухожилия.