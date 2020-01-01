Футболист пропустит около месяца из-за травмы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не сможет помочь своей команде в ближайшее время, сообщает L`Equipe. Из-за травмы футболист пропустит около месяца.

Источник утверждает, что у француза диагностирована трещина в пальце ноги. Клуб и сам Поль хотят обойтись без хирургического вмешательства, поэтому игроку нужно как минимум неделю сохранять неподвижность пальца.

Таким образом, Погба пропустит матч с Ливерпулем, который состоится 20-го октября.