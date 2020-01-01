Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Погба пропустит матч с Ливерпулем

Комментариев: 0
Футболист пропустит около месяца из-за травмы.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не сможет помочь своей команде в ближайшее время, сообщает L`Equipe. Из-за травмы футболист пропустит около месяца.

Источник утверждает, что у француза диагностирована трещина в пальце ноги. Клуб и сам Поль хотят обойтись без хирургического вмешательства, поэтому игроку нужно как минимум неделю сохранять неподвижность пальца.

Таким образом, Погба пропустит матч с Ливерпулем, который состоится 20-го октября.

Поделись:
Теги: футбол, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь