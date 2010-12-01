Каррагер: Ливерпуль должен попытаться сделать преимущество в 10-12 очков

Легенда Ливерпуля опасается, что команда наступит на одни и те же грабли.

Экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением по поводу борьбы “красных“ с Манчестер Сити в чемпионате Англии.

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“Манчестер Сити страдает от травм, поэтому мы наблюдаем сейчас их в том же положении, и для них это проблема. Это была бы проблема для каждого, даже если у них лучше состав, чем у Ливерпуля. Понятно, что им нехорошо.

На самом деле, можно подумать, что Ливерпулю будет больнее, если у них тоже будут травмы, потому что, как я уже сказал, у них нет такого состава, как у Сити.

Но у Манчестер Сити проблемы в той зоне, где они слабее всего - в центре защиты, как с точки зрения количества, так и качества.

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Ливерпуль должен извлечь максимальную выгоду из этой ситуации. Не думать, что 8 очков отрыва - отличное преимущество, а попытаться сделать 10-12 очков, если это возможно.

Особенно, когда у Сити проблемы с защитниками, как, например, из-за вылета Лапорта.

Нет никаких сомнений, что, когда Лапорт вернется, Сити снова встанет на ноги. Это команда, способная делать то же, что и Ливерпуль - выигрывать 17-18 игр в ряд“, цитирует слова Каррагера Talk Sport.

Отметим, что Ливерпуль одержал 8 побед подряд.

Напомним, что свой последний матч Манчестер Сити проиграл.